OTSE | Kaja Kallas: presidendikandidaadid kardavad meediat

„Olen korduvalt-korduvalt rääkinud Soome peaministriga, et mis on need põhjused,et inimeste vaba ränne kahe riigi vahel ei toimi,“ rääkis Kaja Kallas, et tõstatas teema ka Euroopa Liidu Ülemkogul. Kallas leidis, et Soome on oma madala nakatumisnäitaja lõksus ja kui kui piirid lahti teha, siis need näitajad lähevad üles.

„Ma ei näe, mis see risk on, kui piirid lahti teha,“ kommenteeris Kallas.

Välisminister Liimets tõi välja, et praegu kehtivad piirangud 15.juunini. Ministri sõnul läheks piir kahe riigi vahel lahti kui Eestis oleks nakatumiskordaja alla 25. „Läbimurret Soome töörände küsimuses siiski ei ole,“ tõdes ta.

Lätiga puuduvad Eestil välisministri sõnul kõrgetasemelised kontaktid. Liimets tõi välja, et Läti võttis mai lõpus vastu seaduse, et kui inimene on vakstineeritud, ei pea ta pärast piiriületust jääma karantiini.

Ajakirjanikud tundsid huvi ka presidendivalimiste üle, kuna kolm kuud on aega, aga ühtegi presidendikandidaati pole. Kallas tuletas meelde eelmisi valimisi, kui oli teada mitu kandidaati, kellest teati kõiike ja siis tuli musta hobusena inimene, kellest me midagi ei teadnud. „Tahaksime seda olukorda vältida,“ selgitas ta.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et otsitakse kandidaati, kes saaks riigikogus 68 häält. „Kui me suudame saavutada 68 häält, siis see on absoluutne riigikogu enamus, kelle taga on ka enamus valijaid.“ Aab lisas, et Keskerakond eelistaks presidendi otsevalimist, aga koalitsioonis on selle teemaga seoses erinevad seisukohad.