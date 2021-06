OPOSITSIOON LEPPIS KOKKU: Netanyahu enam Iisraeli riigitüüri ei hoia 

Tsentristliku erakonna Yesh Atid juht Yair Lapid teatas kolmapäeva õhtul, et loodud on kaheksa osapoolega koalitsioon. Lapid mainis, et teavitas kokkuleppest ka president Reuven Rivlinit, teatab BBC. Nüüd on vaja veel Iisraeli parlamendi ehk Knesseti heakskiitu. „Luban, et see valitsus töötab kõigi Iisraeli kodanike heaks – nende, kes selle poolt hääletasid ja nende, kes seda ei teinud. See austab oma vastaseid ja teeb kõik endast oleneva, et ühendada ja siduda Iisraeli ühiskonda,“ kuulutas Lapid. Ilmselt ei korralda uus koalitsioon otsekohe suuri muutusi – selle esimene eesmärk on üle elada Netanyahu ja tema partei rünnakud.