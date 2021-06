Kohtunike ühing on arvatavate kärbete vastu ja soovib eripensioni taastamist 

Eesti Kohtunike Ühing teatab, et kohtute eelarvete vastuvõtmisel tuleks tagada kohtunike arvamusega arvestamine. Õigusemõistmine on üks riigi põhifunktsioone ja ilma piisava rahastuseta ei ole seda ülesannet võimalik täita. Kohtute eelarve vähendamine ei too kaasa mitte üksnes kohtuasjade lahendamise venimise, vaid võimaliku kohtusse pöördujate põhiõiguste riive, märgib ühing. Kohtunike sotsiaalseid tagatisi on alates eelmise kümnendi algusest järjepidevalt vähendatud ja seda isegi majanduskasvu olukorras, teatab kohtunike ühing. Praegu käib kohtunike põlvkonnavahetus. Lähiaastatel jääb märkimisväärne arv Eesti kohtunikke pensionile ning õigusemõistmise usaldusväärsuse kindlustamiseks peavad kohtunikel olema piisavad sotsiaalsed tagatised, leiab ühing, kes peab vältimatult vajalikuks, et taastataks kohtunike staažitasu enne 2013. aasta 1. juulit kehtinud kujul ja eripension pärast seda kuupäeva ametisse astunud kohtunikele.