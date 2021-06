74 inimest taotleb Harju maakohtus Lufthansalt hüvitist  

Kohtuasjas on arutusel olnud kompromissi sõlmimine, Hagis oli kokku 74 inimest, kelle lennud olid kas hilinenud või tühistatud selliselt, et neil on õigus saada Euroopa lennundusreisijaid puudutava määruse alusel hüvitist. Lennuabi jurist Karl Hõbemägi lisas, et Lennuabi kaudu on hüvitistena Eesti inimestele välja makstud rohkem kui 2.5 miljonit eurot ning kuigi COVID 19 on muutnud reisimise vallas palju, siis reisijate õigused kehtivad edasi. Veelgi enam õigus nõuda oma määruse järgset hüvitist kehtib Eestis kuni kolm aastat, mistõttu võib paljudel olla veel saamata oma õigustatud hüvitis, kuna nad lihtsalt ei ole sellest teadlikud.