KODANIKUÜHISKONNA VÕIT: riigikogu võttis vastu karusloomafarme keelustava seaduse. Loomakaitsjad: “Me astusime täna sammu, et olla paremad inimesed!” 

„Kasvatada teadlikkust on oluline küsimus, ka valijatele ja kodanikele oluline küsimus, kuna karusloomafarmide keelustamine hõlmab ka tervikuna ökoloogilisi ja võõrliike puudutavaid asjaolusid, muidugi heaolu ja eetikat puudutavaid küsimusi. See on olnud järk-järgult selline ehitamine kivi-kivi haaval. Iga järgmine katse on näidanud, et parlamendis on toetus natukene suurem. Ühiskonnas täpselt samamoodi, koostöös kodanikuühendustega, kes selle eest on seisnud. See oli toetuse ehitamine, ilma nende esimeste sammudeta ei oleks tänast päeva. Üht pidi võib öelda, et näed kui kaua võttis aega, aga teistpidi oli vajalik see tee läbi teha,“ usub sotsiaaldemokraat.

Mering nendib, et see pikk teekond on olnud hea õppetund, et mida teha siis, kui sulle öeldakse, et ei, sellist seadust vastu ei võeta. „Kuidas sellesse siis konstruktiivselt suhtuda, õppida vigadest, teha korrektuurid ja läbimõeldumalt, paremate sõnumitega edasi minna. See on olnud õpetlik rada,“ ütleb ta.

„Nende aastate vältel on vahetunud riigkogu koosseisud ja valitsused, aga me oleme ikka siin! See vankumatu tahe ja soov head teha, loomi aidata, see ei rauge. See on olnud oluline osa sellest rännakust – kuidas keskenduda positiivsele, et me saame aidata, me saame päästa tuhanded tulevased loomad ära, et nad ei sünniks enam puuri. Ja kõik need korrad kui ma ise olen käinud Eesti suurimas karusloomafarmis, näinud neid tuhandeid silmapaare seal, kes anuvalt vaatavad ja kellele ma saan ainult öelda, et ma annan endast parima, kõik mis mul on, et see seadus vastu võetaks,“ räägib ta.

Mering märgib, et karusloomafarmide keelustamise eelnõu on üks esimesi kodanikualgatusi, mis terviklikul kujul seaduseks muutub. „Meil on vaja neid edulugusid, et heategevusorganisatsioonid tajuksid, et meie tööl on tulemusi ja see päriselt aitab. Mitte lihtsalt, et näed vaeva, tegutsed ja tulemusi ei ole.“

„Mulle tundub, et see ei ole mitte vaid positiivne samm edasi kitsas valdkonnas, loomade heaolu teemas, vaid see tähendabki, et meil on võhma, et nõrgematest hoolida, me mõistame oma positsiooni, et me peame kaitsma neid, kes iseenda eest seista ei saa, et me just kodanikualgatuse mõttes tuleme kokku selleks, et midagi head teha ja teeme seda tõhusalt, analüüsime tehtud vigu, teeme vajadusel vigade parandusi,“ lisab ta.

EKRE fraktsioon palus saadikutel eelnõu poolt mitte hääletada

Enne hääletamist said kõik valitsuserakondade esindajad sõna ning kõik erakonnad, väljaarvatud EKRE, kinnitasid enne hääletust, et seaduse vastuvõtmine on vajalik. EKREst võttis sõna Keskkonnakomisjoni liige Peeter Ernits, kes väitis, et karusloomafarmide keelustamine pole vajalik, kuna seal elavad loomad on ju hästi toidetud ja hoitud ning „kui nad end hästi ei tunneks, siis nad ju karva ka ei kasvataks“. Muuhulgas kardab Ernits, et karusloomafarmide keelustamisele järgneb tulevikus ka põllumajandusloomade pidamise keelustamine, kalastamise keelustamine ja inimeste veganiteks sundimine.