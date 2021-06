Juhtkiri | Kokkuhoid kaitseministeeriumi moodi 

Kuigi seni on räägitud kokkuhoiust, lisandub kaitseväe orkestri senisel kujul likvideerimisega kaasnevale mainekahjule ettearvatult ka rahaline kulu. Kaitseminister Kalle Laanet on teatanud, et kaitseväega töösuhte lõpetajad ehk siis kõik orkestrandid saavad aastase koondamishüvitise ja asuvad tööle sõjamuuseumis. Tavaloogika küll ütleb, et kui kaitseväe ja politseiorkestri ühendamisega kaotab osa muusikuid töö, siis peaks vaid neil olema õigus koondamishüvitisele, sest ülejäänud jätkavad täpselt sama tööd lihtsalt kaitseministeeriumi alluvuses.