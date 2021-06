PLASTMASSIKIHT RANNALIIVAL: Sri Lanka rannikut ähvardab keskkonnakatastroof 

Singapuris registreeritud X-Press Pearl põles pea kaks nädalat, nüüdseks on tuli suuremas osas kustutatud. Võimalik, et suur laev vajub peagi merre ning koos temaga ka mitusada tonni kütust. Praeguseks on ta Sri Lanka ja India sõjaväe sõnul tükkideks lagunenud. Juba valgusid uppuvalt aluselt välja poolpõlenud plastmassist graanulid, mis Sri Lanka Negombo linna lähistel rannaliiva katsid. Inimestel on keelatud muidu armastatud ja puhtasse supelranda minna, kuniks seda ohtlikust rämpsust puhastatakse.