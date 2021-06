Lasnamäe veretöös poja kaotanud ema soovib tapjatele karmi karistust: kui inimene on korduvalt tapnud, siis see näitab, et nuga ongi ta sõber

KOHTUALUSED: Fotol vasakul Roman Gluhovtšenko ja paremal Ilja Gaidalenko. Foto: Stanislav Moshkov

„Muidugi otsustab kohus, aga minu nägemus on kõige karmim karistus. Kui inimene on ühe korra tapnud ja siis veel teise korra, siis see näitab, et nuga ongi ta sõber,“ lausub mullu suvel Lasnamäel tapetud Nikita ema Margarita kohtusaalis. Ta räägib Roman Gluhovtšenkost, kes on varem samalaadse veretöö eest vanglas istunud.