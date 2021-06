Eesti naistest said Eucerini ilueksperdid 

MUAH: Reet Härmat

Fotod: Martin Ahven

Ines (78)

Miks ma üldse tahtsin Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity sarja tooteid katsetada? Kuna vahetult enne ostsin apteekri soovitusel Eucerin Anti-Pigment sarja päevakreemi, mis nädala ajaga juba andis nähtava tulemuse minu pigmendilaikudel. Olen väga kuiva nahaga ja tundsin, et kreem nagu täidaks mu nahka, muutes selle elastseks. Kui tekkis võimalus proovida ka + Elasticity sarja 3D-seerumit ja näokreemi, olin kohe nõus.

Pesen hommikuti nägu külma veega ja ei kuivata, vaid lasen kuivada. Seejärel kannan peale seerumi. See tekitab tunde, nagu hingaksin naha kaudu, kuna muidu on mu näonahk nii kuiv. Esimesel korral kandsin seerumi ja kreemi peale õhtul ning magama minnes tundsin, et midagi näos toimub. See oli nii esimestel õhtutel, seejärel harjus nahk ära. Aga need tooted tekitavad heas mõttes sõltuvust – suure heaolu tunde, mistõttu ma ei unusta hommikul ega õhtul seerumit kasutada. Kõige rohkem kiidab mu nahk!

Peeglisse vaadates näen samuti muutust. Seerum on mõeldud toimima ka pigmendilaikudele, mida mul on näos mitu. Tegin väikese katse ja kandsin neile seerumit peale erinevalt – ühele vähem kui teistele, ja märkasin kiirelt muutust. Need, millele rohkem seerumit kandsin, muutusid palju heledamaks. Arvasin, et minu vanuses enam nahal väga midagi ei toimi, aga see seerum toimib tõesti!

Foto: Martin Ahven