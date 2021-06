DUELL TROONILE ALGAB! Seedri kõrval himustab erakonnajuhi tiitlit Perling 

„Olen näinud Eesti inimeste rasket elu ja samas ka võimalusi kõikide elustandardi parandamiseks. Selleks on vaja teha raskeid, mitte iseenda, vaid Eesti huvidest lähtuvaid otsuseid- panna lauale maksureform, rääkida tervishoiu- ja haridusreformidest ning kujundada ümber majanduskeskkond, et anda Eestile konkurentsivõime maailmas.“

Loetud tunnid enne Perlingu kirja teatas erakond, et 100 liikme toetusavaldusega kandideerib uuesti esimeheks Helir-Valdor Seeder, et Isamaa esimehe tiitlit kandud aastast 2017, sh valita ta tagasi 2019.

„Erakonna edu ja mõjukust poliitikas ei saa vaadata ainult reitingute järgi. Oluline on oma põhimõtetest lähtuva poliitika ellu viimine, konkreetsed teod ning ka sammud mis aitavad rumalaid otsuseid ära hoida. Julged otsused ja Eesti asja ajamine ei ole alati populaarne, aga seda tuleb teha sellele vaatamata,“ rõhutas Seeder pressiteates. Praegune esimees näeb, et erakond peab päevakorda tõstma „väärika rahvusluse“, sh arutama, mis on järgmised sammud rahvastiku- ja perepoliitikas, riigikaitses, majanduses ning eesti keele-kultuuri küsimustes.