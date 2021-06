Riia ring jääb: Eesti kõige avariide rikkam ristmik saab põhjaliku uuenduskuuri 

Kogu kahe suur ristmikuga pika lõigu, mida ametlikult nimetatakse Tartu läänepoolse ümbersõidu teiseks etapiks ehitamine oli veel poolteist aastat tagasi küsimärgi all. Algse plaani järgi oleks ehitus pidanud algama juba aasta tagasi, kuid rahanappusele viidates lükati see teadmatusse tulevikku. Toonane majandusminister Taavi Aas ütles poolteist aastat tagasi Õhtulehele, et ta kavatseb teehoiu rahastamise eest seista järgmisel aastal riigi eelarvestrateegia 2021–2024 kõnelustel.

Viimaks algab ehitus

„Idee on sama nagu Tallinnas Haabersti ristmikul,“ tutvustab ehitatavat Kliimask. „Ring jääb alles, alla läheb jalakäija ja ülesse lähevad need, kes kiiresti tahavad edasi jõuda. Aardla ristmik muutub risteks, see tähendab seda, et alles jäävad otsesuunad ja teha saab ainult parempöördeid.“

Kliimask tunnistab, et harjumustel on suur jõud ja uue ristmikuga tuleb harjuda, eriti jalakäijate jaoks. Ta lisab naerdes, et tema firma ehitatud Võru suunalise väljasõidu ristmikul on ta isegi alguses mitu korda valesti sõitnud.

„Koostöö on vinge, sest siin täiesti erinevad osalejad,“ ütleb Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp, kelle firma peab enne teetööde algust hulganisti torusid maa alla peitma. „See peab olema tehtud nii, et liiklus on avatud. Siin pusimist ja koostöövajadust on hästi palju.“

„Koostöö koha pealt on asjad hästi,“ on Kliimask optimistlik. „Me oleme kõik Tartu inimesed, me mõistame üksteist. Tartu linnaga on tavaliselt väga hea asju ajada.“