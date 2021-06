GALERII | President Kaljulaid andis üle sotsiaaltöö preemia ja võttis vastu Pärnu Naiste Tugikeskuse auhinna OKAS 

Preemia annab võimaluse tunnustada neid inimesi ja organisatsioone, kes ei ole jäänud abivajadusele pealtvaatajaks, vaid hoopis appi tõtanud – olgu siis jõu või nõuga. Selle suurus on 5000 eurot ja seda rahastab Cleveron. Preemiat antakse välja kolmandat korda ja varasemad laureaadid on Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus ning MTÜ Peaasi.

Samuti võttis riigipea vastu talle Pärnu Naiste Tugikeskuse poolt omistatud auhinna OKAS. Statuudi järgi on auhind mõeldud inimesele, kes on oma tegevusega julgelt torganud ühiskonna valusat kohta. Auhinna teeb eriliseks see, et selle väljaandmisel on oluline sõna ellujääjatel, keda teema otseselt puudutab. Esimese auhinna sai Eero Epner Eesti Ekspressis ilmunud lähisuhtevägivalda kajastava artikli eest.