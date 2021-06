Toomas Alatalu | Kriisi juhib ilmne õukondlikkus 

Omaenese tarkusest

Eesti 1992.a. põhiseaduse kirjutanud on aga algusest peale kuulutanud, et sättisid teksti nii, et oleks võimalikult raske muutusi teha. Otse öeldes - arusaamatu uhkeldamine, sest meil ju ikkagi oli oma riigi kogemus olemas, järelikult ka teadmine, et kord kirja pandut on raske muuta – lihtsalt tekib võimurite ja ametnike armee, kes on muutustele vastu ning süsteem võib tänu tekkivale ringkäendusele pigem stagneeruda kui jätkata toimimist avatuna.

Tõsi, selles eelmises oma riigis oli ka vale periood – parteide kraaklemine, mis soosis ainuvõimu kehtestamist ja just nende minevikuvigade vältimisega õigustati uue põhiseaduse ja valimisseaduse kirjutamist nii, nagu seda tehti. Ehkki tulnuks kogu aeg manada – siis olid ju 1930ndad, nüüd on 1990ndad ja teistsugused inimesed. Paraku – ja sel kohal osava viitega okupatsiooniajale – jätsid võimu saanud põhiseadusest välja rahvaalgatuse ja -hääletuse kui kindlamad tagatised rahva võimu teostamiseks. Seda samasuguse põhjendusega, nagu 1934.aastal – eesti rahvas polevat valmis. Ehk siis – 60 aastat andsid ühtedele ja isegi okupatsiooniajal tarkust juurde, teistele - kes vabanemiselainel polnud tippu tõusnud - aga mitte?

Kuhu me selle tarkusega välja jõudsime, on tippnäiteks 2011.a. presidendivalimised. Märtsis 2011 valitud riigikogu osutus seni ainsaks 4-parteiliseks seltskonnaks – kolm neist olid pidevalt võimu juures, neljandat oli vaid aeg-ajalt lubatud rooli juurde ning sündis see, mida teooria ja praktika on mujalgi näidanud. Positsioon ja opositsioon näitasid oma ühesugusust – kolmik esitas oma presidendikandidaadi Ilvese (tagasivalimiseks) ja ühtaegu laenas oma ridadest (Mõõdukaid esindanud) Indrek Tarandi opositsiooni ehk Keskerakonna kandidaadiks. Hääletustulemus 73:25 ehk siis lõpuks ometi läks poliitika etendamine nii, nagu põhiseaduse kirjutajad olid kavandanud.

Mõistagi tuletasin seda meelde tänu eesseisvatele presidendivalimistele. Viis aastat tagasi, kui polnud kokkumängivat riigikogu ja nähti kurja vaeva presidendi tegemisega, lubasid eranditult kõik otsustajad (varasemate lubamise ajal oli ikka mõni, kes ei lubanud) valimissüsteemi muutmist. Seda ei sündinud nüüdki ja on koguni oht, et võidakse tühistada valiku tegemisest loobujate sedelid (seni 30-60 loobujat) saamaks vajalikku toetusprotsenti kätte. Meedias kehtivas vaikuses see jutt ikka aegajalt kõlab ehk siis süsteem on valmis end kaitsma ja kõige lubamatumal kombel.

Õukond ja perekonnad

Poliitiliselt nukras seisus on taas hakatud rääkima esimesest ja teisest Eestist. Tegelikult põhjustas selle 2001.a. tehtud avalduse 20.aastapäev. Veel 1999.a. sai kasutushoo Max Euromatsi pakutud mõiste „õukond.“ Euroopa Liiduga liitumise lävel lõpetas nn. peavoolumeedia nii kahe Eesti kui õukonna mainimise. Ma pean õigeks siinkohal meenutada veel ühte 24 aasta tagust (1997) ja kiirelt äraunustatud teemat – Eestis koondub võim 30 perekonna kätte. Selle üheks agaramaks mainijaks oli toona opositsioonis olnud Edgar Savisaar. Otse öeldes pole see mitte ainult Eesti probleem. Ehk siis – asjast võiks vähemalt rääkidagi. Seda enam, et õukondlikkus – kui selle all silmas pidada valitsust ja riigikogu – ning perekondlikkus löövad täna rohkem välja kui kunagi varem.