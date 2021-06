GALERII | Kunagine väikevald nopib ühinemise vilju: Pärsti mõisalasteaed sai uhkelt renoveeritud 

Pärsti lasteaia õpetaja Reet Arak räägib, et lasteaiaruumid ootasid korralikku renoveerimist pikki aastaid. „Varem käis „renoveerimine“ ikka nii, et kui oli rohelist värvi, siis võõpasime seinad roheliseks, kui oli sinist värvi, said seinad sinised. Praegu on meil kohati maas taastatud laudpõrandad, kohati Itaalia käsitööplaadid.“