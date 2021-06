Just praegu saab oma säästud korralikult teenima panna  

Oma säästude hoiu-laenuühistus hoiustamine on üks passiivsemaid rahateenimisviise. Kui paigutada raha näiteks väärtpaberitesse, nõuab see teatud pühendumist, et end teemaga eelnevalt kurssi viia. Jättes aktsiate ostmine ja müümine ekspertide hooleks, tuleb jällegi arvestada kopsakate haldustasudega. Kusjuures ka siis ei ole tulemus millegagi garanteeritud. Fikseeritud intressiga hoiuse puhul on tootlus aga täpselt ette teada ning raha kasvamiseks ei ole omalt poolt tarvis midagi teha.

Võiks ju arvata, et sel viisil raha paigutamine ei saa olla kõrge tootlusega, sest kuskil peab olema mingi konks. Ent tegelikult on tähtajalise hoiustamise teenusespekter üsna lai. Enne hoiuse valimist on lihtsalt vaja mõned asjad läbi mõelda.

· Kui palju raha sa hoiustada soovid?

Vähe sellest, et hoiu-laenuühistuid on palju, pakutakse ühe ühistu siseselt mitmeid erinevaid hoiustamise viise. Kõigepealt tuleb ära otsustada, kui palju raha soovid kasumit teenima panna. Seejärel on võimalik juba vaadata, milline hoius selle summaga sobib. Üldjuhul algavad minimaalsete hoiuste suurused 3000 eurost, maksimum jääb 100 000 euro suurusjärku. Väiksema tootlusega hoiused võimaldavad paigutada väiksemaid summasid. Mida rohkem vaba raha, seda suurem on hoiuste valik.

· Kui kiiresti raha tagasi soovid saada?

Nagu nimetuski ütleb, on tähtajalise hoiuse puhul tegemist mingi konkreetse ajaga, mil raha ühistu kasutusse jääb. Miinimumperioodid on erinevad. Kõige lühem aeg on tavaliselt pool aastat, kõige pikem aga viis aastat. Mida kauemaks raha hoiustad, seda suuremat tootlusprotsenti sulle pakutakse.

Kui eelistad, et hoiustatud summa makstakse sulle tagasi järk-järgult, näiteks igakuiste maksetena, on seegi võimalus täiesti olemas.