Riigikogu liige Aivar Kokk ei vaidlusta terviseameti trahviotsust 

„Terviseameti otsuse juures oli peamiseks vaidlusepunktiks küsimus, mis hetkest algab karantiinikohtustus. Terviseamet teavitas mind sõnumiga, et olen lähikontaktne 18.01.2021 kell 17.08. Jõgeva vallavolikogu istung toimus päev varem (17.01) ning enne seda ei olnud mul infot, et terviseamet oleks mind määranud lähikontaktsena eneseisolatsiooni,“ selgitas Aivar Kokk. „Samuti ei olnud ma enne volikogu kohtunud viimase 100 tunni jooksul mitte ühegi positiivse proovi andnud inimesega. Seega ei olnud ma volikogu ajal rikkunud ühtegi seadust ega valitsuse määrust,“ rääkis ta. „ Rõhutan, et olin peale terviseameti sõnumit püsivalt kodus, kuni perearst vabastas mind eneseisolatsiooni kohustusest. Kordan, et ma ei ole kedagi tahtlikult nakatanud ning minule teadaolevalt, ei ole keegi ka COVID-19-sse nakatunud 17.01 toimunud Jõgeva vallavolikogu istungil. Ma ei vaidlusta terviseameti otsust, sest see ei oleks mõistlik aja- ega ressursikasutus ei mulle ega terviseametile,“ sõnas Kokk.