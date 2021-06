Oliver Kruuda pankrotiasjas määratakse ajutine haldur 

Pärast ajutise halduri määramist saab hakata otsustama Oliver Kruuda pankroti väljakuulutamist. Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman ütles, et haldurit veel määratud ei ole , praegu on vastuse edastamise aeg. Kui pankrot saab välja kuulutatud ja pankrotihaldur määratud, hakkab haldur välja selgitama, kas Kruuda võib olla tehingute kaudu oma vara kõrvale toimetanud, et siis seda tagasi nõudma hakata.