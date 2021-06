SUHTEMINUTID | Tiit Trofimov teab, mis noori mehi vanemate naiste puhul magnetina tõmbab 

Teie ees on särtsakas rubriik „Suhteminutid“, kus oma ala tegijad annavad hüva nõu, kui su aju on ülekeemise piiril, kõigest on kõrini ja valgus tunneli lõpus tundub valgusaastate kaugusel.

Joogaõpetaja, enesearengu teejuht ja nõustaja Tiit Trofimov sõnab, et seks on teineteise täielikult aktsepteerimine. Ta tõdeb, et meeste puhul on üsna tavaline, et näed, et armastus on seks, ent naistel on vastupidi – süda peab olema avatud, kõrvad avatud ning mehe jutt meeldiv. Mehena näeb Trofimov tihti, et kui oled iseendaga rahul, siis sobib ka teine pool. Kui oled rahulolematu, häirib kõik ka teise juures.

