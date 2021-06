Moskva asub heaks kiitma väikerahvaste grammatikareegleid 

Eelnõu esitamine 2019. aasta sügisel ärritas paljusid Vene keelevähemusi, ent selle pooldajad väidavad, et just grammatikareeglite ja tähestike seaduslik kinnitamine aitab hoida väikerahvaste keeli väljasuremisest. Senine määratlematus Vene seadustes tähendavat eelnõu algatajate hinnangul, et neid on keeruline korralikult õpetada ja ametlikult kasutada.