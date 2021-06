Hiina teatas linnugripi juhtumist 

Kõnealune patsient sattus haiglasse juba aprilli lõpus, alles kuu aega hiljem tuvastasid teadlased, et tegemist oli H10N3 nakkusega. Ehkki loomade vahel levivad linnugripitüved massiliselt, ei arva Hiina ametnikud, et H10N3 kuigivõrd kergesti inimeselt inimesele kanduks. Niinimetatud nullpatsiendi lähikondsetest ei jäänud keegi haigeks, väidab Hiina tervisekomisjon, kes uudise teatavaks tegi ning lisas, et ka nakatumise korral ei põe inimene seda grippi raskelt. Ent kuidas 41aastane mees ise haigestus, komisjon ei kommenteerinud.

Reuters kirjutab, et Hiinas levivad paljud linnugripitüved ning enamasti nakatuvad esimestena need, kes lindudega, st ennekõike inimese söögiks mõeldud lindudega, töötavad. Viimati levis Hiinas inimeste seas laiemalt linnugripitüvi H7N9, mis tappis aastail 2016‒2017 umbes 300 nakatunut. Ka see ei levi WHO andmeil inimeste vahel tegelikult kuigi kergesti.