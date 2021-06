Juhtkiri | Vähema raha eest paremat kaitset? 

Bürokraatia ja riigiaparaadi maksumaksjale üle jõu käiva vohamisele vastu astumist ei tule mitte ainult tervitada, vaid kärped on riigi püsimiseks suisa hädavajalikud. Kindlasti oleks rohkem tervitatud uudist, et riik loobub kokkuhoiu nimel superministeeriumi ühest kaksiktornist, kui et kaitseväe orkester paneb pillid kotti. Tegelikult on orkestrisaaga vaid jäämäe veepealne tipp ning on õige, et orkestri edasise saatusega tegeleb just minister Kalle Laanet kui kärped algatanud Reformierakonna liige.

Vaadates kaitsevõime arendamise nelja aasta plaani, siis on see oma laiahaardelisuses kahtlemata muljet avaldav, isegi sedavõrd ambitsioonikas, et paneb esitama klassikalist küsimust: kas soovide nimekiri pole mitte sihilikult aetud ebarealistlikult pikaks arvestusega, et niikuinii kärbitakse osa neist maha. Kes oleks neutraalne hindaja, et ütelda, kas kõik kavatsetavad kulutused on nii lühikese perioodi vältel ikkagi hädavajalikud ja möödapääsmatud? Hinnangu andmine on seda keerulisem, et vaid osal soovidel on juures hinnalipik: jätkame hankimist, investeerime ulatuslikult, teeme lisainvesteeringuid…