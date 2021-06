Isamaa: koondamiste tõttu väärib kaitseminister Kalle Laanet umbusaldamist 

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Laaneti senised väited on osutunud valeks.

„Enne riigieelarve strateegia tutvustamist väitis kaitseminister, et kaitsekulusid ei vähendata. Tänaseks teame, et võrreldes eelmise RESiga vähenevad panused julgeolekusse kümnete miljonite eurode võrra. Seejärel väitis kaitseminister, et kärped ei tule Eesti kaitsevõime arvelt. Nüüd on kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem öelnud, et koondamised kaitseväes puudutavad ka tegevväelasi ja kaitseliitu,“ ütles Seeder.