FOTO | Sobilik järelkäru? Politseile jäi Narvas silma väga omapärane autorong 

Korrakaitsjad tuletavad meelde, et kui tekib tunne, et tahaks mõne ainulaadse sõiduki ehitada ja sellega liiklusesse minna, tuleb pidada nõu professionaalidega, näiteks mõne transpordiameti töötajaga. „Leidlikkus ja eristumine on ju kiiduväärt, aga kõige olulisem on siiski ohutus,“ kirjutatakse Twitteris.