Kuhu investeerivad PIK-i kliendid oma pensioniraha?  

Populaarsuselt kolmas koht kuulub üksikaktsiale, milleks on ilmselt paljudele tuttav Tesla. Kuigi aktsia hind on lühikese ajaga tõusnud üsna kõrgele ja paljud investorid on lühiajaliselt panustanud isegi aktsia langusele, on rohepööre kindlasti valdkond, millel on pikas perspektiivis veel palju avastamata potentsiaali.