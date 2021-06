5 raamatut, mida enne investeerimisega alustamist lugeda 

Autor on oma isikliku kogemuse pealt kirja pannud põhimõtted, kuidas finantsturgudel pikaajaliselt ellu jääda ja edu saavutada. Warren Buffetti õpetajana tuntud Graham keskendub sellele, kuidas leida varade tegelik fundamentaalne väärtus. Seda teades saab magada rahulikult ja vältida olukorda, et poodi tormatakse siis, kui kaup on üles hinnatud, ja välja siis, kui kaup alla hinnatud.

„Intelligentne investor“ on raamat, mis tuletab investoritele meelde olulisi põhitõdesid, kuidas investeerida pikaajaliselt, arvutada varade õiglast väärtust, hajutada investeeringuid ja kasutada turgude kõikumist edukalt enda kasuks.

Philip A. Fisher

„Tavalised aktsiad, tavatud kasumid ning teisi tekste“

See raamat annab investorile teadmisi, kuidas leida suurepäraseid ettevõtteid ning hoida neid investeeringuid pikalt. Autori filosoofia järgi tuleb ettevõtteid hinnata kvaliteedi kaudu, kuid see, kuidas ta õpetab kvaliteeti määrama, on igati adekvaatne ka täna, rohkem kui 60 aastat pärast raamatu esmatrükki. Näiteks, et pikas plaanis on edukad need ettevõtted, kes kohtlevad oma inimesi hästi. Nagu on kirjutanud ka LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees raamatu tagakaanele, on antud raamat kasvuinvestori piibel, andes unikaalse raamistiku väga kvaliteetsete ettevõtete leidmiseks ja nende hoidmiseks läbi aastakümnete.

John C. Bogle

„Aruka investori taskuraamat“