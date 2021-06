Kuhu investeerida Balti börsidel? 

LHV katab praegu 21 Balti börsi ettevõtet, mille kohta kajastatakse ülevaateid Balti analüüside teenusena. Kuigi aktsiate hinnad on käesoleval aastal kiiresti tõusnud, eriti Tallinna börsil, näeb LHV tõusupotentsiaali nii mõnegi Leedu ettevõtte puhul.

Maikuu lõpu seisuga näevad LHV analüütikud suurimat tõusupotentsiaali Leedu nafta- ja LNG terminale käitaval Klaipedos naftal, mis investorile on tihtipeale atraktiivne eelkõige kopsakate dividendide poolest. Ettevõte maksab enamiku oma kasumist välja dividendidena, tehes ettevõttest ühe Balti börsi suurima dividendimaksja. LHV antud õiglase väärtuse vahemik Klaipedos nafta aktsia kohta on 0,64-0,68 eurot, mistõttu on Klaipedos nafta praegu Balti börsil kõige rohkem alahinnatud.