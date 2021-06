Kohus: kapo ja prokuratuur rikkusid Kersti Krachti õigusi! 

Harju maakohus rahuldas Kersti Krachti kaitsjate kaebuse ja tühistas talle kohaldatud elukohast lahkumise keelu. Ühes sellega hindas kohus, et nimetatud keeluga on prokuratuur ja kaitsepolitseiamet juba veebruari keskpaigast saati Krachti õigusi rikkunud.

Kracht ütles Õhtulehele, et pole oma advokaatidega rääkinud ega soovi seetõttu kommentaare anda. Küsimusele, kas ta on mõelnud oma õiguste rikkumise eest kahjutasu nõuda, vastas Kracht siiski, et pole seda veel otsustanud. „Aga midagi tuleb kindlasti ette võtta!“ lisas ta.