The Tall Ships Races lükkub aastasse 2024, selle asemel toimub juulis siiski uhke merepidu 

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdeb, et otsus sündmus edasi lükata sündis raskelt. „Lootsime viimase hetkeni, et tänavune The Tall Ships Races regatt siiski toimub oma tavapärasel ja suursugusel moel. Kuid koroonapiirangute ja viiruse jätkuva leviku tõttu olime siiski sunnitud koos teiste regatti sel aastal võõrustama pidanud sadamalinnadega tegema raske otsuse, et 2021. aasta õpperegatt lükkub aastasse 2024,“ selgitas Belobrovtsev. „Ent selleks, et pakkuda ärajäänud ja oodatud õpperegati asemel linlastele ja linnakülalistele siiski positiivseid emotsioone, korraldame viies kesklinna sadamas merepeo, kuhu ootame külla ka The Tall Ships Races regatil tavapäraselt osalevaid laevu ning ehk õnnestub meil siiski kolme linna, Tallinna, Klaipeda ja Szczecini koostöös korraldada ka väiksem regatt. Nii toimubki 16.–18. juulini mere- ja perepidu Vanasadama kruiisialal, Kalaranna kvartalis, Patarei merekindluses, Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus. Meelelahutust maal ja merel pakuvad artistid nii Eestist kui ka mujalt. Avatud on välikohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning sadamast sadamasse viib meretakso. Nagu juba traditsiooniks on saanud, on südasuvine merepidu kõigile tasuta.“