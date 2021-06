LÄRM KANNAB VILJA! Koondatakse ligi 200 kaitseväelast, kuid orkestrandid saavad priske hüvitise ja uue riigipalgalise töökoha 

„Ma ei usu, et nad suhtuvad minusse praegu veel hästi,“ rääkis kaitseministeeriumi pressikonverentsil kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem enda suhetest orkestrantidega. Mäletatavasti teatas kaitsevägi mai keskpaigas, et kaplaniteenistus ja orkester koondatakse, et säästa võitlusvõimet ja lahingvalmidust. Järgnes tugev kriitikalaine – „Jätke sümbolid-inimesed rahule!“ – mis päädis poliitilise otsusega, et kaitseväe orkester liigutatakse sõjaväemuuseumi alla. Nii saavad orkestrantidest tegevväelastest riigitöötajad, mis ühtlasi avab neile võimaluse teenida omatulu: kes tellib muusika, see ka maksku!