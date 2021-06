Kurikuulsa mafiooso vabastamine tekitas itaallastes nurinat 

„Inimlikul tasandil on see uudis, mis põhjustab valu. Ent mafioosode koostöö ajendil nende karistuse vähendamise seadus on asi, mida mu vend soovis, mistõttu tuleb seda austada,“ sõnas eelmainitud advokaadi Giavonni Falcone õde Maria. Maria Falcone lisas, et võimud peaksid siiski võtma Brusca erilise tähelepanu alla. Brusca vabanemist kommenteeris ka Itaalia paremäärmusliku erakonna Liiga juht Matteo Salvini. „Pärast 25 aastat vanglas on Giovanni Brusca vaba mees. See pole „õiglus“, mida itaallased väärivad,“ märkis Salvini.