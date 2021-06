Kiri | Kas koolil on õigus keelduda distantsõppe jätkamisest? 

Valitsus tegi otsuse kõik õpilased kooli saata, kuid siiski täpselt nii see ei ole. Osades koolides on siiski saanud gümnaasium jätkata distantsõppel, välja arvatud 12. klass. Õpilased on teinud pöördumise juhtkonnale ning kool ja õpilased on leidnud kompromissi, et järsk muutus ei mõju õpilastele hästi koolilõpu nädalatel. Lisaks ka see, et koolides pole hajutatavust ning lasta kõik kooli viimastel nädalatel on rumalus.

Just noored olid need, kelle tõttu need koroona numbrid nii kõrgele tõusid ja nüüd leevendatakse kõiki piiranguid. Hetkel on lisaks nendele koolidele, kes saavutasid distantsõppe ka Tallinna teiste koolide gümnaasiumiõpilased sellise pöördumise teinud. Juhtkond on sellepeale öelnud, et nemad seda ei luba, nemad ei saa otsustada distantsil jätkamise üle ja et kõik peavad kooli ikka tulema või juhtkond on lihtsalt eiranud seda pöördumist. See muutus mõjutab ju kõige rohkem õpilasi, nemad kannatavad, kui ikka nädalaid on mingi kindel rutiin sisse jäänud, siis muutusega harjumine võtab nädalaid aega.

Arusaadav on, et noorematest klassidest lähevad õpilased kontaktõppele, neil on ju seda tõesti vaja, aga gümnaasiumi 10. ja 11. klasside õpilased on juba piisavalt suured ja saavad hakkama. Pealegi paljud õpilased ju tõesti soovivad distantsõpet nendel viimastel nädalatel, et anda endapoolne panus, et nakatumisnäitajad ei oleks kasvutrendis. Tõeliselt meeldiv on näha, et osad koolid ka austavad ja võtavad õpilaste mõtteid kuulda.