Igor Gräzin | Kelle me vali(si)me 

Me valime riigikogusse ja laseme moodustada vabariigi valitsuse ausatest, headest, kompetentsetest, haritud ja mitmetpidi väljapaistvatest inimestest. Möödub natuke aega ja hakkab selguma, et meid juhivad ahned, korrumpeerunud, omakasupüüdlikud ja nii lollid inimesed, et isegi poe taga veini imev Kükametsa Kolla on neist kõigist tublim ja targem. Aga mis on juhtunud vahepeal? Selle vahel, kui meil on kandidaat, kes on kõige parem ja kaabakas, kellesugust teist ei leia.