MARTI KUUSIKU JUHTUM POLE PRETSEDENT: meie riigis on väga võimsaid mehi, kes teevad kodus hirmsaid asju

VÄGIVALD Koduvägivald ei pea alati olema füüsiline, samamoodi liigitub selleks ka pidev psühhoterror. Foto: Vida Press

Kui keegi väidab, et EKRE verisulis ministri Marti Kuusiku lähisuhtevägivallas süüdistatuna kohtu alla andmises ilma lähedasest kannatanu nõusolekuta oli midagi erakordset, siis on see paraku vale.