Tuberkuloitedi asutajaliikme surnukspussitaja vaidlustab vangistuse riigikohtus 

Pärnu maakohus tunnistas 46aastase Ülle süüdi. Kohus leidis, et ei ole tõsiselt võetav, et pussitatud ohver liikus tunde ringi, sõitis bussiga ja vedas puid, kuid keegi ei näinud tema haava. Ta ei öelnud ka, et on vigastatud. Noaga selgalöömine ei tohiks ju kellelegi märkamata jääma. Kohus pidas süüdistatava ütlusi ebausaldusväärseks.

Õhtuleht on kirjutanud, et Ülle pole süüd omaks võtnud. „Nägin, et Aivar on ukse ees pikali maas. Esimese asjana keerasin ta külili ja raputasin. Ta vaatas nagu mulle otsa. Tundus, et ta hingab. Ehmatasin täitsa ära, mis toimub,“ selgitas Ülle maakohtus. Ta rääkis, kuidas ta seejärel helistas kiirabisse ja jäi abi ootama. Tema hinnangul suri Aivar seepärast, et oli liiga palju napsi võtnud. Mingisugusest pussitamisest naine ei rääkinud.