Juhtkiri | Leevendused on vastutustundlikele 

Muidugi tuleb küsida, mis on olnud Eesti puhul hilise sulgemise ja varase avamise hind, sest 1252 viirusesurma pole ju kaugeltki väike arv, lisaks haiglate võimekuse piirini ulatunud meditsiinisüsteemi jõupingutused. Tagantjärele on raske hinnata, mil määral oleks keeldude varasem kehtestamine vältinud Eesti tõusmist maailma nakatumistippu. Küll aga saab leevenduste puhul küsida, kas ei hakka nakatumisnäitaja ühtäkki kõiki piiranguid maha võttes uuesti kerkima. On ju Soome valinud erinevalt meist teistsuguse lähenemise ja järgib ranget piiripoliitikat, mis on seal ära hoidnud viiruse laiema leviku. Meist mitu korda madalama nakatumisnäitajaga põhjanaabrid ei lase end kõigutada ka Eesti nurinast Kalevipoegade pendelrände võimaldamise asjus – oma rahva tervis ikka ennekõike!

Eesti valmistub samal ajal kuumaks puhkusesuveks: spaad on lahti ning restoranid ootavad kliente. Inimesed on ummistanud ostukeskused ning rahvas käib jälle teatris ja kinos. Samuti ahvatlevad meid soojamaareisid, kontserdikorraldajad on ootusärevuses ning üle kahe aasta on oodata jälle tõelist jaanipidu! Ettevõtjail avaneb lõpuks ometigi võimalus uuesti raha teenida, iseasi, kas inimeste tarbimisharjumused on jäänud samaks. On selgusetu, kas suudetakse leida vahepeal lahtilastute asemele küllaldaselt tööjõudu ja seegi, kas välisturistid tulevad ikka Eestisse tagasi. Kõige selle taustal kummitab hinnatõusu hoogustumine koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.