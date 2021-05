Olgugi, et siiani pole avalikkusele teada, kes on 2019. märtsi kevadel toimunud välipeldiku lõhkamise taga, selgub õnnetuspaigaks olnud maakoha omaniku Inga Raitari värskest arvamusloost, et peldikuplahvatuse materjalid on salastatud 2094. aastani.