GALERII | President Kaljulaid "Lastega ja lastele" tunnustusauhindade üleandmisel: lastekaitseseadus paneb kõigile inimestele kohustuse teavitada abivajavast lapsest 

Vabariigi Presidendi sõnul ta ei mõista, kuidas muidu saab lastega töötavate isikute kohta levida nii-öelda avalikke saladusi ning kuidas muidu on võimalik, et ahistamisest või väärkohtlemisest kuuldes lipsab nii mõnegi täiskasvanu huulilt mõte, et see noor, see laps ikkagi ju kuidagi ise.....nagu tahtis?

„Me peame, head täiskasvanud, end kokku võtma ja senisest märksa kiiremini kasvama arusaamani, et säte igaühe vastutusest tähendabki seda, et igaüks meist peab seisma hea selle eest, et lapsel ja noorel koolis, huviringis, trennis, kodus, poes, tänaval, oleks turvaline olla nii vaimselt kui füüsiliselt,“ lisas riigipea.

President Kaljulaidi sõnul peame märkama ja reageerima sellele, mis toimus eile ja eelmisel nädalal, aga peame rääkima ka sellest, mis toimus eelmisel aastal või ka kümne aasta eest. „Juriidiliselt võivad süüteod küll ühel hetkel aeguda, aga ainult nii – neist rääkides – anname me järgmistele inimestele usku, et nende murega tegeletakse, seda ei jäeta kunagi tähelepanuta, ei pisendata ega naeruvääristata. Sest ohvrite jaoks on ka kümne aasta tagused sündmused sageli kui eilsed,“ lausus riigipea.

President Kaljulaid lisas, et kuigi mõnikord tuleb lastel ja noortel seda abistavat täiskasvanut otsida tükk aega, siis need hoolivad suured inimesed on siiski ka olemas. „Nad töötavad meie lasteaedades ja koolides, on kohal huviringides ja trennides, tervishoius, teeninduses, politseivormis. Neid on palju. Nad võivad peituda ka selles heatahtlikus möödujas, kes märkab, et sul on parasjagu mure. Ja õnneks on päris paljud lahendajad ning abilised ka teie endi hulgas peidus, nagu näitab tänane tunnustusürituski,“ lausus riigipea.