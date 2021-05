Madis Milling kahe riigi sõdurite rüselusest Tapal: joodi natukene palju 

„Kui vabaõhukohvikus oleks kaks tsiviilisikut joonud natukene liiga palju õlut ja sellest oleks tekkinud väike konflikt, ega see ei ületaks uudiskünnist. Oma olemuselt oli see [Tapa rüselus] täpselt sama, lihtsalt üks osapool oli [Briti] liitlasvägede sõdur. Seda ei saa väita, et nüüd on tegemist meeletult suure probleemiga,“ võttis rahvasaadik Madis Milling kokku riigikaitsekomisjoni arutelu kohalike Tapa elanike läbikäimisest liitlassõduritega.