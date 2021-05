Inga Raitar | Näljased pühad lehmad: ametnikearmee koos riigikaitsega 

Kas teadsite, et meie riigiaparaat tarbis kolm aastat tagasi 236 611 197 eurot kuus? Täpset numbrit tänase kohta pole, kuid ilmselgelt kulutame ka praegu riigimasina käigushoidmiseks kuus üle kahesaja miljoni. Pigem on masina kütusekulu kasvanud, sest saja euro võrra on kolme aastaga kasvanud isegi ametlik keskmine palk.