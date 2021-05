NETANYAHU LÕPP? Iisraelis loodav võimuliit üritab kauaaegse peaministri troonilt tõugata 

Marurahvuslane Naftali Bennett teatas hiljutises teleesinemises, et tema eesmärk on teha kõik endast olenev, et moodustada Yair Lapidiga valitsus. „Jumala tahtel saaksime päästa riigi pöörisest ja viia Iisrael endisele kursile,“ sõnas Bennett. Ehkki tulemas on täiendavad läbirääkimised, andis Bennetti käik suure hoobi Iisraeli kauaaegsemaile juhile Benjamin Netanyahule, kellel on korduvalt õnnestunud sarnased rünnakud edukalt üle elada.

Teatavasti on Bennett ideoloogiliselt tunduvalt lähemal Netanyahule kui Lapidile – viimane on eriti populaarne Iisraeli ilmaliku keskklassi seas. Kohaliku meedia teatel luuakse Bennetti ja Lapidi vahel kokkulepe, et valitsuse esimesed kaks aastat tegutseb peaministrina 49aastane Bennett ja ülejäänud kaks aastat 57aastane Lapid.

Lähipäevil peab koalitsioonikõnelusi juhtiv Lapid plaaniga liitma veel mõned väiksemad parteid. Kui ta sellega hakkama saab, võib ta pöörduda president Reuven Rivlini poole teatega valitsuse moodustamisest. Seejärel läheks ettepanek parlamendis hääletusele. Siiski on potentsiaalse koalitsiooni osas palju küsimärke ja see võib juba enne loomist laguneda. Üheks peamiseks murekohaks on muidugi ka Palestiina küsimus.