FOTOD KOHTUST | Lasnamäe tapmises süüdistatavad astusid kohtu ette 

Roman Gluhovtšenko istub kohtupingis süüdistatuna mõrvas ja peksmises. Ilja Gaidalenko süüdistatakse tapmise paragrahvi alusel. Kolmas mees Maxim Vasiliev on kohtu all süüdistatuna avaliku korra raskes rikkumises. Tema on ainus kohtualustest, kes viibib protsessi ajal vabaduses. Kõik mehed on varasemalt kriminaalkorras karistatud.