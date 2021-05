Kuidas turgutada arvuti ja teleri ees olemisest ning lugemisest kurnatud silmi? 

Mis on ühist spinatil, maisil ja munakollasel? Nad on hinnalised looduslikud luteiiniallikad. Luteiin on looduses laialt levinud pigment, üks ligikaudu 600 seni teadaolevast karotenoidist. Karotenoidid on suur grupp looduslikke pigmentaineid, mis annavad taimedele neile iseloomuliku värvuse. Karotenoidide peamiseks ülesandeks on kaitsta rakke päikesekiirguse kahjuliku toime eest. Sellised karotenoidid on taimerakkudele justkui päikesevari. Ilma nende pigmentideta muutuks kogu taimeriik peale päikesetõusu kiiresti pruuniks, närbunud ja kõrbenud massiks.

Nii nagu taimedes, kaitsevad karotenoidid rakke ka inimese organismis, kuid arvukatest karotenoididest ei suuda inimkeha ise toota ligikaudu pooli. Inimese organismi erinevates piirkondades leidub vähemalt viieteistkümne erineva karotenoidi varusid. Need karotenoidid täidavad kehas tähtsaid bioloogilisi ülesandeid. Nii leidub näiteks luteiini silmades, vereseerumis, nahas, emakakaelas, ajus ja rinnapiirkonnas. Kõrges kontsentratsioonis leidub luteiini inimese silma võrkkestas fotoretseptorite vahel ja see toimib seal UV-kiirguse vastu looduslike päikeseprillidena – neelates kahjulikku lühilainelist valgust, kaitseb see silma vabade radikaalide toime eest.

Kust luteiini saada?

Vanuse tõustes aga luteiini sisaldus silmas väheneb. Organism ise ei suuda luteiini sünteesida ning seetõttu peab seda igapäevaselt saama toiduga. Kõige suurema luteiini sisaldusega on rohelised lehtaedviljad nagu kapsas ja spinat, väiksemas koguses leidub seda näiteks munakollases.

Paraku saavad igapäevase toiduga piisava koguse luteiini vaid väga suured köögiviljasõbrad. Kui te nende hulka ei kuulu, siis saaksite oma silmade eest hoolitseda silmavitamiine tarbides. Sel juhul on oluline jälgida, et need sisaldaks vaba ja puhastatud luteiini.

Iga luteiin ei ole see õige luteiin

Näiteks FloraGLOTM luteiin on eriline farmatseutilise kvaliteediga taimne ekstrakt, mida saadakse kõrgest peiulillest (Tagetes erecta). FloraGLOTM luteiin on puhas luteiin, mida saadakse mitmeetapilise patenteeritud ekstraktsiooniprotsessi käigus. Seetõttu on selline luteiin identne looduslike taimsete pigmentidega ja organism omastab seda hästi.