Riik loob antisemitismiga võitlemise tarbeks töörühma  

Kontseptsiooni eesmärk on luua terviklik süsteem antisemitismivastaste meetmete korraldamiseks nii, et see süsteem vastab Eesti kontekstile ning võimaldab välja töötada selged ja üheselt mõistetavad juhised antisemitismivastaseks tegevuseks. Kontseptsiooni eesmärkide saavutamise peavastutaja on siseministeerium, kuid eesmärkide saavutamisele aitavad oluliselt kaasa ka teised ministeeriumid ning nende valitsemisalade asutused. Siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet hakkab tegelema juutide ja nende organisatsioonide turvalisuse tagamisega. Põhja prefektuuri ning Eesti Juudi Kogukonna koostöös on astutud praktilisi samme nii objektide turvalisuse tõstmiseks kui ka infovahetuse tõhustamiseks, seisab kontseptsioonis.