1,7 miljonit maski: kantsler palub politseile isikukaitsevahendite puuduse leevendamiseks ministrilt abi  

Politsei-ja piirivalveametile on 2020. aastal koroonakriisiga toimetulemiseks valitsuse reservidest eraldatud eelarvevahenditest suunati isikukaitsevahendite soetamiseks kokku 1,077 miljonit eurot. Sellest umbes pool ehk 0,533 miljonit eurot kanti üle 2021.aasta eelarvesse, et katta isikukaitsevahendite vajadust käesoleval aastal. „PPA baaseelarves on isikukaitsevahendite jaoks koroonaeelsete aastate praktikast lähtudes planeeritud ca 54 000 eurot. Seoses koroonakriisiga on isikukaitsevahendite vajadus kasvanud hüppeliselt. PPA-s töötab ca 3000 ametnikku, kes peavad oma igapäevatöös kasutama enda kaitseks isikukaitsevahendeid,“ teatab Lauri Lugna kirjas Jaak Aabile.

„Hinnanguliselt on klientidele jagatavate maskide kogus keskmiselt kuni 17 000 maski kuus, mis teeb 550 maski päevas. 2021. aasta isikukaitsevahendite prognoositavad kulud kokku on 1,383 miljonit eurot, milleks on PPA eelarves olemas selleks aastaks 0,533 miljonit eurot. Puudujääk tekkis juba aprillis,“ kirjutab Lugna.

Riigihalduse ministri nõuniku Risto Kase sõnul on riigi isikukaitsevahendite keskse varu eesmärk eelkõige tagada piisav isikukaitsevahendite varu olukorras, kui tarnekanalite katkemise tõttu on hankimine raskendatud või takistatud. Seni on olnud kokkulepe, et asutused vastutavad isikukaitsevahendite hankimise eest ise, selgitas Kask, lisades, et erandkorras on rahandusministeerium riigi kesksest isikukaitsevahendite varust eraldanud kaitsevahendeid asutustele, kelle tegevust on karmistunud koroonapiirangud rohkem mõjutanud. „PPA puhul oleme eraldanud maske näiteks COVID järelevalve teostamise eesmärgil. Mis puudutab siseministeeriumi uut taotlust isikukaitsevahendite eraldamiseks, siis selle osas hetkel veel seisukohta langetatud ei ole, need läbirääkimised seisavad alles ees.“