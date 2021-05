Kuusiku protsessis eksperdina osalenud kliiniline psühholoog: „Usun väga, et ringkonnakohus teeb süüdimõistva otsuse.“ 

Saksniit ei saa kinnise kohtuistungi üksikasjadest rääkida, kuid sõnab, et paljudele mõjuvõimsatele inimestele on omane teise poole nõrgestamine ja allutamine manipulatsiooniga. „Ja mitte ainult ohvri, vaid tema ümber olevate inimeste nõrgestamiseks ja hirmutamiseks. Selliste juhtumitega tegelemine on meie töös igapäevane,“ lisab Saksniit.