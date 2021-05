Miks peavad tootjate pakendihulluse kinni maksma ostjad? 

Mai keskel kirjutas Õhtuleht, et riik rõhub aina rohkem sellele, et inimesed sorteeriksid prügi üha rohkem juba oma köögis. Praegu pensionipõlve pidav Paavo Roolaid tõdeb, et probleem pole niivõrd prügikastide arvus köögis, vaid selles, et neisse kastidesse tuleb visata liiga palju pakendit ja teadlikult kehva kvaliteediga valmistatud kaupa.