Soome peaministri Sanna Marini hommikusöögiarvete suurus oli umbes 850 eurot kuus 

Ilta-Sanomat uuris, kui suured on peaminister Sanna Marini hommikusöögiarved. Tuleb välja, et peaministri söögisoodustus on reaalsuses oluliselt suurem, kui varasemalt avalikkusele väidetud. Nimelt on seniajani peaministri büroo öelnud, et Marini igakuine hommikusöögitoetus on 300 eurot.

Marini assistent ja peaministri büroo töötaja Elisa Gebhard ütles pühapäeval väljaandele, et peaministril kulub hommikusöögile kuus keskmiselt 850 eurot. Lisaks hommikusöögile sisaldab summa ka külmasid roogasid. Gebhard ütles, et täpse summa oskab ta öelda uuel nädalal.

Küll aga ei osanud Gebhard öelda, et mis külmade roogade all mõeldakse. Ta ei täpsustanud ka seda, kas osa sellest summast võib kuluda külaliste võõrustamiseks. Söögihüvitist on saanud Marin 2020. aasta jaanuarist alates, kui ta kolis peaministri ametiresidentsi Kesärannas.

Laupäeval kirjutas Marin Twitteris, et segaduse vältimiseks maksab ta kõnealused toidukulutused ise. Samuti lubas ta, et Kesäranna residentsi söögisoodustuse süsteem vaadatakse üle ja vajadusel tehakse muudatusi.