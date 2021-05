Peaministri sõuderetk pani rootslased kahtlema 

Fotot agaralt kommenteerinud inimesed väitsid aga, et seda vaadates tundub, et peaminister pandi pildikäsitsusvahendite abil paati istuma ning tühja ta sõudis. Need kommentaarid võeti paraku hämmastava kiirusega maha.

Sellest kirjutanud Aftonbladet ütles, et peaministri paadireisi ümber käiv möll jätab mulje, et Löfven on pantvangi võetud ja vangistajad tahavad nüüd võltsinguga tõestada, et ta on ikka veel elus. Tähelepanu äratas ka see, et tal pole fotol abielusõrmust sõrmes ega käekellagi randmel.