Kingitus või pärandi hooldamine? Isamaa erakonna juhi tallu viiv tee ehitatakse käsitööna 

VEEL KORRALIK. Loodi mõisa juurest algav ja muinsuskaitse all olev munakivitee on pooles ulatuses isegi läbitav, lõpuni sõitmiseks tuleb aga varuda maastikuauto. Foto: Aldo Luud

„Seederil on sellest teest ükskõik. Kuni tema väravani on see veel enam-vähem, päris lagunenud on kaugemal. See on tal siin suvila ja ta kasvatab veiseid, iga päev ta siin ei käi ja maamehele kohaselt sõidab džiibiga,“ ütleb Andres, kelle töökoda asub Loodi mõisa kõrvalhoones ja mille kõrvalt algab muinsuskaitstud munakivitee, mille kordategemine oleks mõne inimese arvates erakonda Isamaa kuuluvate Viljandi valla juhtide kingitus erakonna juhile Helir-Valdor Seederile.