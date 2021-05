JÄTKUVALT EESTIST ODAVAM: Lätis puhkamine on veel võimatu, aga see ei pruugi nii jääda

JURMALA RAND: Läti on eestlaste seas populaarne sihtkoht. Sealne transpordiministeerium plaanib pöörduda valitsuse poole ettepanekuga, et riik võiks oma piirid vaktsineeritutele avada. Foto: Mati Hiis

Läti transpordiministeerium kavatseb teha valitsusele ettepaneku, et riik võiks oma piirid vaktsineeritutele avada. See oleks paljudele eestlastele igati hea uudis. Majutushindu vaadates on selleks põhjust enam kui küll.